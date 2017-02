Rögtön a nagy sikerű Super Bowl-fellépése után jelentette be Lady Gaga világ körüli turnéjának időpontjait és helyszíneit. A rossz hír az, hogy Magyarországot és a környező országokat messziről elkerüli, a kevésbé rossz hír pedig az, hogy annyira azért nem is messzire: akinek nagyon fontos a dolog, fapadossal egész olcsón elrepülhet például Amszterdamba, Antwerpenbe, Hamburgba, Párizsba, Londonba, Berlinbe vagy Kölnbe, sőt, pár állomásra még busz is indul, és akkor legalább rögtön aludni is van hol. Szóval igazán semmi ok az elkeseredésre, kedves hazai rajongók! Az összes dátum itt olvasható.