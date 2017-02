Valószínűleg nem gondolták át teljesen az Oázisnál a Valentin-napi akció marketingjét, amikor szívecskés és nemzeti zászlós borítókép alatt hirdetik, hogy náluk milyen kifizetődő hűtlennek lenni:

Az akció lényege, hogy ha két virágot veszel, akkor a másodikat 50 százalékos kedvezménnyel adják - jó, hogy azt nem írták oda, az olcsóbb jó lesz a feleségnek.

Persze az is lehet, hogy nagyon is átgondolták, és direkt polgárpukkasztásnak szánták az akciót - az Önök segítségével most választ kaphatunk erre a kínzó kérdésre: