Mi is kint jártunk a magyar delegációval a Cseh Tamás Programon keresztül Ljubljanában, a MENT nevű zenei showcase eseményen, ahol többek között három magyar zenekar is fellépett. Az ottani tapasztalatainkról hamarosan írunk egy nagyobb cikket, de közben muszáj megosztani azt is, hogy az általunk is eléggé kedvelt Gustave Tiger punkzenekar milyen király visszajelzéseket kapott a nemzetközi sajtótól.

Ezt a dalt nemrég lejátszotta a skót BBC-n (1 óra 27 perctől érdemes figyelni ezen a linken) Vic Galloway szerkesztő a The Vegan Leather nevű műsorában, aki szintén Szlovéniában látta a zenekart. A felvezetőben megjegyezte, hogy

a Gustave Tiger fellépése volt az egyik csúcspontja a MENT-nek,

nagyon jó a produceri munka a dalon,

és olyan Los Angeles-i punkzenekarokra emlékezteti őket, mint az X vagy az Alice Bag Band.

Szintén nagyon elismerően írt róluk a Louder Than War magazin, ahol szintén a punkos lendületet és attitűdöt emelték ki, de itt a szerzőnél előbb ugrott be a The Damned, mint mondjuk a nyugati parti punk.

Amúgy a bulin mi is ott voltunk, és annyit hozzá kell még tenni, hogy elég ritkán látni olyan durva dobos teljesítményt, mint amit a Gustave Tiger lenyomott aznap este.