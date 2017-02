Az amerikai újságírók egymásnak adják a kilincset Amerika legdrágább eladó házában. Egy Bruce Makowsky nevű ingatlanos-táskakereskedő húzta fel Bel Airben, 250 millió dollárra tartja, szívesen nyilatkozik is róla (itthon hány kőgazdag ember vállalja, amit összehozott?), és inkább egy nagyon durva luxusszállodára hasonlít, semmint egy lakóházra. Az ingatlannal együtt adják az autógyűjteményt is, aminek része például egy Pagani Huayra, meg egy 1936-os veterán Merci 540K is. De az édességfal is brutális. Meg amikor a Los Angelesre néző medence elé (!) kiemelkedik egy bazi nagy képernyő. Laza.

Itt egy CNN-es videó, de az alábbi bejárás is nagyon súlyos.