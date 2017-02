Magyarország kicsi, rendes hegyeink sincsenek, így az a pár száz ember, aki rendszeresen siklóernyőzik, néhány tucatnyi repülésre alkalmas terepen osztozik. A szél aktuális irányától függően egy adott napon ezek közül is csak egész kevés használható. A sport magyarországi kezdetei, azaz körülbelül 1990 óta a hazai ernyősök (persze a sárkányrepülősök évtizedes tapasztalataira alapozva) az összes létező hegyoldalt és ernyős felszállásra alkalmas starthelyet felderítették és berepülték már.

Legalábbis azt hitték. Ezért okozott kisebb szenzációt az a videó, amit pár napja töltött fel a YouTube-ra Balczó Gáspár, ugyanis egy olyan helyen repült, ahol (motor nélküli siklóernyővel) emberemlékezet óta még soha senki: a Tihanyi Bencés Apátság fölött. Ehhez három dolog kellett: egy ügyes és vállalkozó kedvű pilóta, élénk keleti szél, és hogy a Balaton be legyen fagyva.

Siklóernyőzni ugyanis csak ott tanácsos, ahol a közelben le is lehet szállni, márpedig az Apátság alatti lejtő tövében nincs erre alkalmas, tehát legalább egy kb. fél kézilabdapályányi sík, nyílt előterű terület. A vízbe leszállni kellemetlen, és ha az emberen nincs mentőmellény, veszélyes is, ráadásul nem is nagyon van hol a partra evickélni. Márpedig ha hirtelen legyengül a szél, azonnal megszűnik a lejtő mellett-fölött az emelés, és nem lehet az apátság melletti teraszra úgy visszaszállni, ahogy azt Gáspár bemutatta.

Gáspár az Indexnek elmondta, hogy miután befagyott a Balaton, pár hete merült fel benne először, hogy megfelelő szélirány mellett kivitelezhető lenne egy repülés az apátsági épület uralta lejtőn. Ezután már csak szerencsére volt szüksége, hogy tényleg összejöjjenek az ideális körülmények. A startoláshoz szükség volt az ernyőkezelési rutinjára is, mivel, ahogy a videón is látszik, a már felhúzott, repülő ernyővel a feje fölött először fel kellett lépnie a terasz kőperemére, és onnan tudott csak nekirugaszkodni.

Sok-sok éve hasonlókat lehetett repülni a visegrádi Fellegvár felett, de ott nem kellett a Duna befagyására várni, mert vannak fix leszállók. Aztán sajnos kitiltották az ernyősöket.

Ezek után viszont már tényleg csak minden magyar siklóernyős örök álma, a Gellérthegy vagy a Várhegy Duna felőli oldalainak a meglejtőzése van hátra, bár a légtérkorlátozás miatt ez kizárólag partizánakcióként, vagy különleges engedély birtokában lenne lehetséges, és persze a leszálló is kérdéses. Starthelynek mindenesetre a Citadella vagy a Sándor-palota erkélye pont megtenné!