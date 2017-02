Norvégiában a férfi és női nemek mellett egy harmadik, gendersemleges kategóriát, az úgynevezett hent is bevezethetik, írja a TheLocal. A hent az útlevélben szereplő férfi és nő megjelölés helyett választhatnák a norvég állampolgárok.

A transgender mozgalmak térhódítása miatt egyre gyakrabban merülnek fel hasonló elképzelések, Svédországban 2015 áprilisa óta már létezik is a harmadik nem, maga a hen kifejezés is tőlük ered. Norvégiában a hen szót továbbá a mindennapi nyelvbe is bevezetik, ez lehetne ugyanis a gendersemleges „ő".

Az elképzelés egyelőre még csak javaslat, de parlament legnagyobb pártja, a Norvég Munkáspárt is támogatja.