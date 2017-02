Legutóbb a cuki kis tacskójának írt gyönyörű ódát Bobafett, akitől egyébként a kemény társadalomkritika és aktuálpolitika sem áll távol. Most egy új dalában keményen neki megy Trumpnak, Orbánnak, Bayernek és az egész illiberális világrendnek, amiben mindenki komcsibolsi-magyarellenes ügynök, aki a rendszer ellen szólal fel.

Facebookon Bobafett azt írta, hogy majdnem videó is lett a Trumplistészta Lipsilégzsák c. dalhoz, de a jövőben majd lesz. Eléggé várjuk azt is.