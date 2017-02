Egy texasi békebíró ezzel a meglehetősen furcsa módszerrel akar rámutatni arra, hogy az óvadékokat sokszor olyan magas értékben állapítják meg, hogy a vádlottnak esélye sincs kikerülni a börtönből.

Claudia Brown pénteken elmondta, a túlzó óvadékok célja általában az, hogy a vádlott ne kerülhessen ki a börtönből a tárgyalásig, ami szerinte nevetséges.

Azt is elmondta, hogy először 100 ezer dolláros óvadékot akart kiszabni az ügyben szereplő, gyilkossággal vádolt férfira, de az illetékes hatóságok ezzel nem értettek egyet. Ekkor döntött úgy, hogy végül 4 milliárd dollárban állapítja meg azt.

Azt Brown is tudja, hogy az óvadék összegét meg lehet támadni alkotmánysértő jellegre hivatkozva és azt is hozzátette, ezt támogatja is.

(AP)