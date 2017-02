A Quartz végignézte Donald Trump tavaly március óta született twittjeit, és az elemzésből az derült ki, hogy az amerikai elnök egyre többet dühöng. Trump bejegyzéseinek jellegzetessége, hogy az általában egy mondatos tartalmi kijelentés után egy rövid, érzelmes felkiáltással zárja posztjait. A kampány idején ezek a záró megjegyzések még nagyrészt ezek voltak: "Jó szórakozást!", "Köszönöm!", csak közbe-közbe csúszott be egy "Szánalmas!" vagy "Felháborító!". Ahogy a Quartz vizualizációján látható, az elnökválasztás megnyerése óta Trumpnál egyre gyakrabban fordul elő a "Szörnyű!", a "Becstelen!", a "Nagyon igazságtalan!" vagy éppen az "Elnézést!". A 244 posztot érintő elemzés érdekes, jó nagy meló lehetett, de azért én ebből még nem vonnék le mélyreható következtetéseket.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!