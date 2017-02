Deutschland Deutschland über alles in der Welt,Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammenhält.

- énekelte nagy büszkén Will Cambell amerikai tanár és amatőr énekes a Hawaiin megtartott amerikai-német női Fed Cup teniszmeccs előtt szombaton, a német szurkolók és játékosok őszinte megrökönyödésére.

Szegény énekes valószínűleg nem németet vagy törit tanít főállásban, így nem vette észre, hogy a Harmadik Birodalom himnuszát sikerült bebifláznia.

A helyzet persze becsapós, a ma is aktuális német himnusz dallama ugyanis megegyezik a nácikkal azonosított himnuszéval - sőt, a szövege ugyanannak az amúgy a 19. század végén írt dalnak a harmadik versszaka. A nácik viszont az első versszaktól énekelték a Deutschesliedet, ahogy azt Will is bömbölte teli torokból.

A német szurkolók és teniszezők az első megdöbbenésük után megpróbálták a rendes himnusz szövegével túlkiabálni az énekes búgó baritonját, sikertelenül. A német női teniszcsapat egyik tagja, Andrea Petkovic azt nyilatkozta, hogy életében nem érezte még olyan kellemetlenül magát, mint a nekik szánt náci himnusz alatt,és nem érti, hogy 2017-ben ez hogy fordulhatott elő. Hogy ennek köze volt-e ahhoz, hogy végül ki is kapott amerikai ellenfelétől, azt nem tudni, de én nem zárnám ki teljesen.

Az amerikai teniszszövetség vasárnap igyekezett nagyon bocsánatot kérni, állítva, hogy természetesen borzasztó véletlenről van szó és nem akarták megsérteni a német versenyzőket, a németek következő meccsén pedig természetesen az igazi, nácimentes német himnuszt adják majd elő. Remélhetőleg addig keresnek egy új énekest is.