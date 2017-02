Most a hajdúszoboszlói városi tévé egyik csodálatos interjúja ragadta meg kommentelőink figyelmének üstökét, itt lehet (sőt, kell) megnézni az interjút, amiben egy fiatal poltikusaspiráns mesél arról, hogy őt mindenki ismeri a városban, hiszen fogtechnikus, és arról is, hogy ami egyforma, az csak hasonló, de tulajdonképpen nem is, mert különböző. De teljesen.