22 millió euróért, tehát nagyjából 6,8 milliárd forintért vette meg a First Property Group a UBM Developmenttől a Pilot Towert, ami egy 14 emeletes nemrég épített irodaépület Krakkóban. A UBM Ausztria egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége, a First Property pedig egy angol cég. Mindez egyébként leginkább nem is az üzlet miatt érdekes, hanem azért mert egy építészeti megoldások szempontjából elég érdekes épületről van szó. Erről:

pilottower.pl