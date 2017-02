Amióta republikánus párti kongresszusi képviselők teljes mellszélességgel beálltak Donald Trump elnök mögé, azóta bármerre járnak, megkapják megérdemelt (bár talán nem elégséges) büntetésüket, vagyis azt, hogy mérges választók kiabálnak velük. Ez történt Jason Chaffetz Utah állambeli képviselővel is, akinek a lakossági fórumára szokatlanul sok ember gyűlt össze Salt Lake City külvárosában, leginkább azért, hogy leüvöltsék a fejét.

A fórumon csak úgy záporoztak a kellemetlen kérdések, amik miatt éghetett a képviselő füle, például arról, hogy miután elhatárolódott Trumptól a puncifogdosós hangfelvétel után, később mégis visszakúszott támogatni a későbbi elnököt. A legkellemetlenebb pillanatokat viszont egy Hannah Bradshaw nevű 10 éves kislány okozta, amikor megkérdezte Chaffetztől, hogy mit tesz a környezet védelméért és hogy

Utah Congressman Chaffetz gets totally owned by 10 year old girl's sick burn about science, refuses to answer her question & crowd goes wild pic.twitter.com/FxKUM2TklY