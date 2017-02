Anglia legfiatalabb lottónyertese Jane Park, aki 17 évesen kaszált az Euromillions nevű játékos egymillió fontot, az testvérek között is úgy 350-360 millió forint most, és még sokkal több volt, a brexit előtt, mikor még nem zuhant be a font árfolyama. Jane most perrel fenyegeti a lottót szervező Camelot nevű céget, mondván, a nyeremény tönkretette az életét, elszakította a barátaitól, belepusztul a stresszbe, és 40 évesnek érzi magát. A megoldás szerinte az lenne, ha 18 év alatt tilos lenne lottózni.

Megjegyzendő, hogy a lottónyertesek nagy része valóban nem tud mit kezdeni az ölébe hullott vagyonnal, és értelmetlenül elveri azt, aztán csak néz, amikor jön az adóhatóság, és csődöt jelent. Éppen ezért ajánl a Camelot is minden nyertesnek rögtön egy pénzügyi tanácsadót, aki átsegíti őt ezeken a buktatókon. Jane azt mondja, neki csak érthetetlen szavakat mondott befektetésekről meg kötvényekről, ami egyáltalán nem segített. Na majd a bíróság. (via)