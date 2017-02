Egészen zavarbaejtő performance zajlott le a hétvégén a New York-i Museum of the Moving Image múzeum előtt. Eredetileg egy Trump-ellenes művészi installációt mutatott volna be a színész Shia Labouf, de egyszer csak a kamerák előtt megjelent egy csomó félmeztelen fickó (New Yorkban kb. olyan hideg van mostanában, mint itthon), és simán ellopták a show-t. Mutatjuk:

Igen, jól látják, tüntetőleg tejet isznak, gallonos kiszerelésben, aminek így első látásra az égvilágon semmi értelme nincs. És hát nem lehet nem észrevenni, hogy a derék fiatalemberek tetoválásain felvonul a náci Harmadik Birodalom teljes ikonográfiája.

A rejtély megoldása, hogy mostanság az amerikai neonáciknál a tej a fehér faj felsőbbrendűségének jelképe. Miért? Hát, egyrészt a tej ugye fehér, de van itt egy mélyebb asszociációs réteg is. A szőke-kékszemű skandinávok körében szinte ismeretlen a laktózérzékenység, míg a világ más részein, például Kelet-Ázsiában a 80-90%-ot is eléri azoknak a száma, akiknek a tejivás vulkánkitörésszerű hasmenéssel jár. Az üzenet tehát: árja vagyok, tejet iszom, mert megtehetem, nem úgy, mint az alsóbbrendű színesbőrűek.

Hogy még szofisztikáltabb legyen a dolog: állítólag náci körökben a legújabb kód, amit online beszélgetésekben a "zsidó" kifejezés helyett szokás használni, a vegán. Na és mit nem fogyaszt egy vegán? Tejet. Persze itt kicsit elrontja a rendszer konzisztenciáját, hogy egyes kutatások szerint Hitler is vega volt, de ne zavarjuk össze szerencsétleneket, hát milyen boldogok már a videón. (via)