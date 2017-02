Tim Burton rendezi meg a nagyfülű kiselefántról szóló Dumbo élőszereplős verzióját, amelyben Will Smithnek is fontos szerepe lesz - legalábbis egészen mostanáig így tudta mindenki. Most viszont azt írja a Deadline, hogy a Disney már nagyon elkezdené a forgatást, de Will Smith-szel sehogy sem sikerült megegyezni sem a fizetésről, sem az időbeosztásról, úgyhogy ezzel véget is ért Dumbo és a Men In Black sztárjának bájos története. Smith inkább a Bad Boys for Life című film, a Bad Boys - Mire jók a rosszfiúk? sokadik részének forgatásába kezd bele a Fehér pokol rendezőjével, Joe Carnahannel és Bad Boys-beli társával, Martin Lawrence-szel.