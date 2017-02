Óriási óvszerrazziát tartott ugyanis az indonéz rendőrség, hogy a fiatalok ne szexeljenek akárkivel csak úgy Valentin-napon.

A rendőrök nem tököltek, simán bementek a nagyobb bevásárlóközpontokba, és lefoglaltak, amit csak tudtak, bár Makassar város polgármestere hangsúlyozta, hogy ő például nem ellenzi, hogy gumit áruljanak, de a

"fiatalok gyakran félreértik a Valentin-napot, és alkalmi szexpartnereket keresnek, és ezzel ártanak a közerkölcsnek".

A hatóságoknak azzal is baja van, hogy a boltokban sokszor nem ellenőrzik, hány éveseknek adnak el óvszert. A Valentin-nap ellen amúgy több indonéz városban is tüntettek a napokban, az ország egyes részein pedig be is tiltottak az egészet.