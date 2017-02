Elég fura esetről számol a L'Équipe francia hírportál nyomán a Síelők.hu. Franciaország síterepein léteznek a könnyűnél is könnyebb, kifejezetten a sporttal csak most ismerkedőknek szánt, zöld színnel jelölt pályák is. Egy ilyen pályán indult el egy csoportnyi síelő a Les Deux Alpes nevű helyen, és mivel tényleg nagyon egyszerű pályáról volt szó, arra se figyeltek, hogy mind együtt csússzanak.

Egyikük képességeit viszont meghaladta a feladat, úgy érezte, nem tud lecsúszni, lecsatolta a lécét, és elindult gyalog lefelé a pályán, de még órák múlva sem érkezett meg a hegy lábához, úgyhogy úgy döntött, miért is ne töltené az éjszakát a pálya szélén, a fák alatt. Amikor jöttek a pályát kezelő ratrakok, sajnos azt is túl ijesztőnek találta, hogy eléjük álljon, úgyhogy ők sem vették észre, és a keresésére indult mentők sem találták meg. Reggel aztán újra útnak indult, és egy jó fél nap alatt már majdnem sikerült is elérnie a legegyszerűbb pálya végére, ám ekkor, pár száz méterre a céltól megtalálták. Semmi baja nem lett egyébként, amúgy is jó kondiban volt, és még az éjszaka is aránylag meleg volt.