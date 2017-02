Emlékeznek még a német Edeka áruház Supergeil reklámjára? Hülye kérdés, ha egyszer hallotta, sosem felejti el, hogy minden szuperszexi és szuperpuha. Aztán ott volt még a bevásárló Scooter is, az emlékezetes How much is the fish? kérdéssel. Most pedig egy profin összerakott világban, Eatkarusban játszódó történettel álltak elő, sok kövérre hízott felnőttel és egy repülni vágyó kisfiúval.