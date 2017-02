Már a múlt héten feltűntek az újbudai Bikás-parkban a feliratok, hogy vigyázzon mindenki, mert "mérgezéses esetek" történtek.

Hogy mennyire nem tréfáltak az üzenetek kihelyezői, azt bizonyítja olvasónk, Szilárd levele is, aki az egyik felirat alatt már csak pislogni képes szarkáról küldött nekünk képet. Mint írja, a park tele van haldokló és elpusztult madarakkal.

Egyelőre senki* nem lépett még az ügyben, de amíg nem történik változás, mindenki legyen nagyon óvatos, ha kisgyerekkel vagy kutyával sétál arra!

*FRISSÍTVE: A senki alatt természetesen az illetékeseket értettem, akiknek hivatalból kellene foglalkozni az üggyel. A civilek, mármint az ott élő polgárok viszont példás összefogással léptek fel. Mint a poszt megjelenése után küldött levelükből kiderül:

"A Parkban működik egy közel 400 főt számláló Facebook csoport, Bikás parki kutyafuttató néven, akik összefogtak és ennek a következménye a plakátolás. A mérgezésnek - szerencsére túlélő - áldozata volt két kutya is, a gazdik tettek rendőrségi feljelentést, illetve bevontunk egy madármentő csoportot is, akik szintén tettek feljelentést a rendőrségen, mert egy védett madár is elpusztult, amit a BTK természetkárosításként jegyez. A tetemeket bevizsgálták, a madárinfluenza gyanúját kizárták, és igazolták a mérgezés tényét.

További lépéseket is tettünk, hétvégén (02.11-én) „méregtelenítő” szemétszedést hirdettünk csoporton belül, így összeszedtük a parkban található összes ételmaradékot, „kutyagumit”, szemetet stb. Illetve további ilyen méregtelenítő akciókat szervezünk, valamint foglalkozott a kezdeményezésünkkel az RTL Klub is, és a helyi (ÚJBuda) média is, épp tegnap voltak kint riportot készíteni.

Egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás.

Sajnos az igaz, hogy erre a civil kezdeményezésre/reakcióra, a Parkőrségtől, az Önkormányzattól még nem kaptunk semmi visszajelzést."