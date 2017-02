Phil Knight, a Nike alapítója és atyaúristene anno az Oregon egyetemen végezte tanulmányait, és ha már az ott megszerzett tudásnak is köszönheti, hogy közel 25 milliárd dolláros vagyont szerzett a sportszergyártó cégén keresztül, hát ott támogatja az Oregont, ahol csak tudja.

Ez többek között azt is jelenti, hogy az amerikaifutball-csapatot végtelen számú mezkombinációval látja el (csak rövidke ízelítőnek itt egy kép a link után, hogy 2016-ban hányféle mezt gyártott nekik a cég), de a teljesen egyedi kosárpálya-borítás is ilyen felajánlásból készült.

Most viszont új szintre emelték a Nike-nál a dolgot: sötétben világító (fluoreszkáló) mezeket csináltak a kosárcsapatnak, aminek aztán tényleg egészen minimális értelme van, ugyanis egy kosármeccsen relatíve ritkán van vaksötét. Reklámnak persze nem utolsó, de ilyen erővel karácsonyi égőkkel is körbetekerhetnék a játékosokat, akkor is róluk beszélnének.