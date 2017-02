Sergio Ramos végre találkozhatott egyik példaképével, Claudio Caniggiával a szerdai Napoli elleni BL-meccs után. Caniggia érdekes ajándékkal készült az alkalomra: egy (valószínűleg) 1994-es, 7-es számú River-mezt vitt a védőnek. A választás azért érdekes, mert Caniggia ekkor már rég nem játszott az argentin csapatnál, amelynek meze 1992-94 között nézett ki így. Akkoriban két játékos használta a 7-es mezt náluk, Ramón Medina Bello és a karrierje elején járó Ariel Ortega.

Mi arra tippelnénk, hogy ez egy Ortega-mez lesz, de bárkié is volt eléggé megsínylette az utat és az éveket is, hiszen amellett, hogy kisárgult, rém gyűrött állapotban is került a spanyol védőhöz, aki ennek ellenére azért eléggé lelkendezett a találkozó miatt. "Egy igazi legenda, és az egyik példaképem. A góljai inspiráltak, ahogy a haja is" – írta a most 50 éves argentinról.