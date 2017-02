De most komolyan, nézzék meg:

Persze ha kicsit távolabbról nézzük a jelenetet, már látszik, hogy nem valami tengerparton vagy vízesésnél járunk, hanem egy kis városi híd lábánál. Méghozzá Münchenben, az Englischer Garten nevű óriási parkban csordogáló Eisbach (jégpatak) egyik hídjánál, ahol egy víz alatti bucka dobálja a hullámokat, azok meg cserébe a szörfdeszkát:

A Wikipédiát felcsapva kiderül az is, hogy ugyan már 1972 óta kijárnak ide a szörfösök, és versenyeket is rendeznek, de hivatalosan mégis csak 2010 óta szabad rápattanni a hullámokra. A korábbi években ment is a huzavona a hatóságokkal, felmerült az is, hogy megszüntetik az egész helyet, de a tiltakozások és online petíciók után végül sikerült kiegyezni. Ami úgy tűnik, arrafelé nem azt jelenti, hogy másnapra "építési munkálatok" miatt körbekerítették a partot, hanem hogy meghajoltak a népakarat előtt, és inkább normálisan szabályozták a szörfözést.

A mutatvány ettől függetlenül azért veszélyes, úgyhogy csak tapasztalt szörfösöknek ajánlják. De tényleg, voltak már balesetek az Eisbachnál, sőt haláleset is, bár az nem a szörfözéshez kötődött. A veszélyre figyelmeztet a partra állított tábla is:

Szóval csak óvatosan, de már az is nagyot dob a környék hangulatán, hogy az ember séta közben megállhat bámulni a profikat. Pláne, hogy a jelenet a müncheni – bár épp elég enyhe, de akkor is – februárban játszódik, úgyhogy már csak ezért is pacsi a müncheni srácoknak:

