24 óra sem telt el azóta, hogy Orbán Viktor ultipartiról tett ki fotót a Facebookjára, illetve tette ki az, aki a Facebookját kezeli.

A miniszterelnök „munka után” - frakcióülés - csapott a lapok közé, a képről pedig az is kiderül, nem volt éppen a legjobb a lapjárása, egy gyenge zöld ulti, egy piros hetes és piros ász, egy makk ász és egy tök filkó látszik a kezében, ami így összességében bukó lapnak számít.

Az ATV megkérdezte kártyapartnereit, Font Sándort, Kerényi Jánost és Vitányi Istvánt, hogy ki nyert, amire az a válasz érkezett, hogy

összességében a miniszterelnök úr.

Meg azt is kiderítette az erősödő fideszes kötődéssel vádolt lap, hogy amúgy Font Sándor volt az est győztese.

Erről amúgy eszembe jutott egy anekdota, amit az ultiszövetség egykori tisztségviselője mesélt nekem. A hetvenes években újságíróként dolgozott, és egyszer, amikor Kádár János Hajdúszoboszlóra utazott, őt is odaküldte a főszerkesztő. Este mindenki ment a szállására, ő is így tett, amikor kopogtak az ajtaján. Eljött érte a nagy fekete autó. De nem börtönbe, hanem Kádár rezidenciájára vitték, ahol a főtitkár álmatlanságban szenvedve kártyázni akart, és úgy hallotta, hogy újságírónk tud ultizni. Néhány órát játszottak is. És hogy ki nyert? Természetesen Kádár.