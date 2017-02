Van egy úriember Japánban, a 73 éves Tosiko Akihara, akinek az egészsége már nem a régi, így elég rendszeresen eljár egy közeli orvosi rendelőbe. Ahol, miközben a dokira várt, az elmúlt tíz év során (!) igyekezett megoldani egy első blikkre lehetetlennek tűnő gyűrűs puzzle-t, ezt itt:

Azaz a zöld golyó feletti gyűrűt kell valahogy átjuttatni a vörös golyóhoz, úgy, hogy nem lehet szétszedni a cuccot. Tosiko úr elég alapos és felettébb türelmes embernek vallja magát, tíz év alatt viszont kezdte elveszíteni az eszét is lassan, mert bármivel próbálkozott, a nyamvadt gyűrű nem ment át a másik oldalra.

A japán tévében persze (ami nemcsak emiatt, hanem úgy általában is a világ messze legszórakoztatóbb tévéje) van egy műsor, vagy volt, ezt nem tudom megállapítani, amiben az ilyen problémás ügyekkel is foglalkoznak. Remélem a köztévén megy, sokkal értelmesebb erre költeni a pénzt, mint teszem azt egy szüntelen hírfolyamra, de hagyjuk, örülni jöttünk. A műsor ki is szállt Tosiko úrhoz, majd elvitték egy tudósemberhez, de ő sem tudott mit kezdeni a problémával azon túl, hogy egy táblára rajzolt valami irtó bénát és azt tette hozzá, hogy

a szándékom, hogy a karika eljusson az A pontból B-be,

majd sokat izzadt, de nem oldotta meg a feladványt. Egy bűvészhez is elvitték a 73 éves, mosolygós öregurat, aki egy nagyon ótvar trükkel igyekezett megoldást mutatni, majd még neki állt feljebb, amikor lebukott (jó, ez tök megrendezett volt szerintem, de így is nevettem), majd jött a végső megoldás:

a japán gyűrűspuzzle-egyesület.

A megfejtés a videó végén látható, de érdemes végignézni. (via)