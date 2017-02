Mi is jól kiröhögtük az énekesnőt az újévi haknijáért, amit meglehetősen elbaltázott ugye, és nem vállalta be, hogy elbasztam, gyerekek, hanem rákente a technikára, a szervezésre, tán az időjárásra is. Énekelni ettől nem felejtette el persze, és ezt Jimmy Kimmel talkshowjában meg is mutatta: