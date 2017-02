Mintegy kétezer fehérorosz polgár tiltakozott pénteken Minszkben egy nem engedélyezett tüntetésen a nem teljes munkaidőben dolgozókat megadóztató törvény ellen.

- így kezdődik az MTI tudósítása, a mondat pedig kellően szürreális ahhoz, hogy az ember továbbolvasson.

A sztori pedig egyébként érdekes is, a címben emlegetett törvény lényege ugyanis az, hogy a fehéroroszoknál az évente 183 napnál kevesebbet dolgozóknak nagyjából 72 ezer forintnak megfelelő összeget kell fizetniük az államnak, adóbevétel-kiesés kompenzálása címén.

A törvény 2015 óta van hatályban, és érthető módon senki sem szereti. Többek közt valószínűleg azért, mert Fehéroroszországban a havi átlagkereset is mindössze 123 ezer forintnak megfelelő összeg. A két éve tartó recesszió miatt azonban sokaknak ez is álom marad, munkanélküliként meg ilyen adó nélkül is nehéz megélni. A regisztrált munkanélkülieknek persze nem kellene befizetni, tőlük viszont havi 3 ezret vesznek el azért, mert regisztráltak.

Mindent összevetve az emberek jelenleg úgy gondolják, hogy az adó a feudalizmust idézi, nem fognak fizetni, tüntetnek, ha pedig az általuk "fő naplopónak" titulált Lukasenka elnök nem csinál sürgősen valamit a dologgal, akkor további tüntetésekre is számítani lehet majd. Látszólag egyébként a hatóságok sem értenek egyet az adóval, szemtanúk és tüntetők szerint ugyanis nem is próbálták megakadályozni az egészet.