Persze amikor Kő Pál kifaragta Finta Józsefet, kezében a házzal, akkor azt még nem Intercontinentalnak, hanem Hotel Forumnak hívták. A hosszú alkotás pedig, ami főként századfordulós életképeket elevenít fel, nem egy szűk folyosóra volt száműzve, hanem az azóta megszűnt Bécsi Cukrászdát díszítette a szálloda aljában.

Fotó: Kovács Veronika / Vero / Lásd Budapestet! Finta József a Hotel Fórum makettjével

A régmúlt időkben amúgy nem volt ritka az ilyen ábrázolás, még a XX. század elején is elő-elő fordult (például az Országos Levéltár bejáratánál is ott van Pecz az épület makettjével), de azért a szocializmus évtizedeiben már nem volt olyan gyakori az ilyesmi. Bevallom én is csak most értesültem erről a kuriózumról a Lásd Budapestet blog posztjából.

