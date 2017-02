A Krisztiánok, Róbertek rosszul teljesítenek, 15 év alatt elvesztették tetszési indexük felét. Az előbbit évi 977 után már csak 452-en, utóbbit évi 590 után már csak 278-an választják gyereküknek.

De ez semmi ahhoz képest, hogy Kálmánok a 21. században egyszerűen kimutathatatlanok, legalábbis a Magyarnevek.hu remek kis grafikonjai alapján, amiből azt is megmondom, hogy lesz még magyar miniszterelnök, akit Noelnek hívnak.

2000-ben még a Kálmánnál is ritkább volt, de miközben az Árpád-házban is büszkén vállalt – na jó, akkor is csak egyszer-kétszer vállalt – Kálmán név a nullához tendált, addig a Noelnek tavaly már 978 kisfiút neveztek el.