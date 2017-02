A 4-es metrót közel három éve adták át, amiből a környéki lakástulajok sokat profitálhattak, a bérlők meg jól megszívhatták, ugyanis több megálló környékén is megduplázódtak a lakásárak, és feltételezhetően ezzel együtt a bérleti díjak is nagyot nőttek. Konkrétan a Kálvin térnél és a II. János Pál pápa térnél nőttek 2,4 és 2,6-szorosára az átlagárak, de a Rákóczi térnél és a Bikás parknál is majdnem duplázódtak.

Az Otthon Centrum elemzéséből az is kiderül, hogy a budapesti átlaghoz képest a metró vonalán jobban drágultak a lakások, különösen 2015-ben volt ez látványos. Az elemzés szerint további drágulásra lehet számítani, de a metró vonalán már nem lesz sokkal nagyobb a drágulás a pesti átlagnál. (Portfolio)