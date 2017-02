És nem is a mi kémfotónk, hanem kedves olvasónké, Viviené. Vasárnap este tíz körül látta a Nyugatinál, az újpesti irányba tartott éppen.

Fotó: Olvasónk, Vivien A felújított 3-as metró próbaüzeme

De hogy miért is nem új? Még tavaly júniusban volt erről egy kis szájkarate, de nem is akárhogyan. Egy normális világban az lenne a természetes, hogy a beruházó büszkélkedik azzal, hogy új metrókocsikat vett, míg egy szemfüles újságíró (ellenzéki politikus, civil aktivista, nyolcéves metróbolond kisgyerek, ésatöbbi, ésatöbbi) rá nem jön, hogy csak használt vackot pimpeltek meg, és sóztak rá. Ez viszont nem Magyarország: itt a főváros mondogatta, hogy nem új metrót vett, hanem felújíttatott – vélhetően azért, hogy így az orosz beszállítót hozza helyzetbe két Putyin-látogatás között félúton –, holott minden laikusnak eléggé újnak tűnnek (ha bővebben is érdekli a történet, ebben a cikkünkben olvashat róla).

De a lényeg, hogy a próbaüzem zavartalanul halad. Igaz, némi csúszást nem lehet nem észrevenni: az előbb említett tavalyi cikkünkben azt írtuk, a a prototípus 15 ezer kilométeres próbafutása után „jövő év januárjában” (vagyis idén januárban) utazhatnak rajta az első utasok. Viszont már lassan február vége van.