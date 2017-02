Máskor is leírtam már, de nem lehet elégszer mondani, hogy az amerikai rendőrök online jelenléte egyszerűen zseniális. Most éppen az ohiói Marion városának csapata tett ki magáért, mikor Facebookon segítettek megoldani egy kislány matekháziját.

Az egész azzal kezdődött, hogy a lány nemes egyszerűséggel ráírt a marioni rendőrségre, hogy

Meggyűlt a bajom a matekházimmal. Tudnátok segíteni?

Azt gondolná az ember, hogy az erre érkező automatikus válasszal le is zárul majd a történet, de nem sokkal később egy rendes válasz is érkezett, hogy mi a helyzet. Aztán miután a lány megismételte, hogy a matekházijában kéne segíteni, bele is mentek a dologba,

és egy rendőr elkezdett segíteni a matekháziban!!!!

Persze a kommentelőknek hamar feltűnt, hogy a második egyenletnél rossz sorrendet tanácsolt a rendőr, de ő gyorsan kihúzta magát azzal, hogy hát igen, itt is látszik, hogy az iskolában a történelmet szerette.