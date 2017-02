Indonéziában a kormány arra utasított egy kiadót, hogy hívjon vissza egy gyerekeknek szánt szexuális felvilágosító könyvet, mert az érinti a maszturbáció témáját, ezért túl vulgáris – írja a Reuters.

Az "I Dare to Sleep Alone and I Learn to Control Myself", vagyis nagyjából "Merek egyedül aludni, és megtanulom kontrollálni magam" című könyv kiadója bocsánatot kért, ha megsértettek valakit, de szerintük a könyv célja, hogy segítsen a szülőknek megtanítani a gyerekeket, hogyan védhetik meg magukat a szexuális zaklatástól.

Az indonéziai oktatási minisztérium szerint viszont a könyv pornográf, amire olyan példákat idéztek, mint egy rajzolt kisfiú, aki a nadrágjába teszi a kezét, vagy párnát ölelget éjjel.

Talán mondani se kell ezek után, de Indonéziában a szexuális edukáció gyerekcipőben jár, a szexről pedig még beszélni is tabu. Egy közösségi médiában kommentelő szülő szerint például a nyugtalan gyerek álomba segítésére a Korán olvasása sokkal jobb, mint szexre nevelni.

Képzeljék el, abból milyen balhé lenne Indonéziában, ha egy gyerekeknek szánt szótár mondjuk a baszás szinonimáit sorolná fel!