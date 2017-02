Az a jó az állami hírtévé, az M1 műsorpolitikájában, hogy mivel nem lehet 24 órát az éppen aktuális kormányzati hirdetésekkel és beszélgetős műsorokkal megtölteni, amelyekben a direkt erre a célra létrehozott álszervezet álszakértője elmondhatja, hogy a kormánynak miért van teljesen igaza, ezért néha le kell zavarni egy-egy szerencsétlenebb riportert valami vidéki búcsúba vagy kajafesztiválra. Ott pedig néha olyan fantasztikus pillanatokat lehet lencsevégre kapni, mint amikor

sárga diszperzites vödörből öntik a palacsintatésztát a sütőlapra a kecskeméti palacsintafesztiválon.

Fotó: http://lastdaysm1hirado.tumblr.com

Igen, a kecskeméti palacsintafesztiválon nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy rekord méretű palacsintát sütnek, amelyhez rekord mennyiségű tésztát kell bekeverni. Az addig ok, hogy ehhez már nem elég a nagymama keverőtálja. A kecskeméti palacsintafesztiválon viszont annyira minden mindegy, hogy ahogy a Last Days of M1 Híradó tumblr oldal megragadta a pillanatot, még a StoLevell In XXL márkajelzést sem kaparták le az építkezéssárga vödörről, amiből a sütőlapra öntötték az amúgy furán rózsaszínes tésztát. Itt látható videón is, azzal együtt, ahogy egy ponton a rekordpalacsinta széle kigyullad.

Ha ez nem hozta meg az ember kedvét egy jó palacsintához, vagy ahhoz, hogy 24 órában nézze az M1-et, akkor semmi.