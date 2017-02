Akinek van macskája, pontosan tudja, milyen jól el lehet úgy szórakozni, hogy az ember csak ül és mozizik. Egy macska is elképesztően mókás tud lenni, kettő meg pláne. Jó, a felnőtt macskák alapvetően gyökerek, egymással különösen, de amikor kicsik, akkor iszonyú viccesek és idétlenek. Namármost, ha valaki tényleg csak nézelődni akar, és az alomból szart lapátolni nem, akkor tegye el könyvjelzőbe ezt az oldalt, és meg van oldva a szórakozása jó ideig.

Az izlandi honlapon egy bekamerázott babaházat követhetünk nyomon, ahol kiscicák élik mindennapjaikat. A műsor neve elég szörnyű, Keeping Up With The Kattarshians, de ha ezen túltesszük magunkat, jöhet a cukiság-overload. A műsort a helyi cicamentők és állatorvosok közösen gründolták, a cicákat örökbe lehet fogadni.