Március 16-án, csütörtökön, archív fotónapot rendez az Index címlapjáról már bizonyára ismert Fortepan és a londoni Archive of Human Conflict az Útisz Galériában, ahol mindenféle jó minőségű, 1960 előtti fotóhagyatékokkal lehet találkozni – sőt, akár vásárolni, eladni és felbecsültetni is lehet majd. Az eseményen ott lesz például Thomas Szlukovenyi, az Archive of Modern Conflict kurátora és a Magyar Sajtófotó Pályázat zsűrielnöke, Kincses Károly fotómúzeológus, valamint Tamási Miklós, a Fortepan szerkesztője is.

A részvétel ráadásul ingyenes, csak regisztrálni kell hozzá. Minden fontos információ megtalálható az esemény Facebook-oldalán.