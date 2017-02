Fotó: Những Câu Nói Bất Hủ / Facebook

Hát igen, teljesen jogosan állítják a hőbörgők, hogy ha a genderről beszélünk, az minden tisztességes macsó férfit és konyhatündér házifeleséget csak feleslegesen összezavar. Itt van például Yello, ez a vietnami kandúr, akinek teljesen átmosta az agyát a nemi propaganda. Hiába írták meg szakkönyvek tucatjai, hogy a kandúrok alapvetően magasról tesznek a gyereknevelésre, és számukra véget is ér a buli a humpákolás végével, Yello teljesen unortodox módon viselkedett. A gazdája által feltöltött fotósorozaton (amit többek közt a Bored Panda is kiszúrt) jól látszik, hogy a szülés közben mosdatással nyugtatgatta a nőstényt, és utána is odabújt a cuki kispatkányszerű kölykök és a kismama mellé. És egy ilyen szokatlan viselkedésforma elég is a hírességhez, a macskák körében legalábbis biztosan.