Ilyen válogatás úgysem volt még, hát most lett: a Eurogamer összeszedte minden idők videojátékainak legjobb vörös hajú hőseit, és azzal a büntető szóviccel tetézték, hogy "Red Head Redemption". Lilith a Borderlands 2-ből, Blanka a Street Fighter 2-ből, Elaine Marley a Monkey Island-játékokból, és még 48 klasszikus, szűk fél órában. És az kinek tűnt fel csak most, hogy a Mario-játékok Bowsere is vörös hajú (például nekem).