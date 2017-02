Leonardo DiCaprio nem dominálja különösebben a híreket, amióta tavaly Oscar-díjat kapott. Csinált persze egy filmet arról, hogy megdöglik a Föld, ha így folytatjuk, de ezt leszámítva alig szerepelt a hírekben.

Leonardo DiCaprio is currently sightseeing around Thailand - and his fanny pack game is strong! https://t.co/0cM0j5Q5W1