És most épp alkalom nyílik egy kicsit Batmannek lanni, csak egy iPhone vagy iPad kell hozzá. Az Apple ugyanis a LEGO Batman film tiszteletére felturbózta a digitális asszisztens Sirit, aki a szokásos "hey Siri" mellett most hallgat legóbetmen kedvenc vezényszavára, a "hey Computer"-re is, és válogatott hülyeségekkel traktál minket cserébe. Hírek a Denevérbarlangból, hányadik fürdőszoba takarításával végzett éppen Alfred, milyen kosztümben balettozik titokban Robin, és a többi. És még csak nem is kell Will Arnett hangján szólni a telefonhoz. (via)