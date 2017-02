Nem csak a riói karneválra érdemes elmenni, ha Brazíliában jár és fesztivált keres. Rio de Janeirótól 250 kilométerre, Paraty határában 1986 óta tartanak iszapfesztivált. A helyiek szerint pár tizenéves kiránduló ihlette az ünnepséget, akik sárral kenték be magukat a szúnyogok ellen. Akárhogy is volt, a település határában idén is összegyűltek a dagonyázni vágyók.