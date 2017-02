Megszokhattuk, hogy a videojátékos Kickstarter-kampányoknál sok nullával végződő összegek szerepelnek, de a kisebb független fejlesztők projektjei mellett vannak azért jóval szerényebb igények is, csak ezek a projektek nem szoktak bekerülni a hírekbe. A kiegyensúlyozottság jegyében most mutatunk egy ilyet is, a Sick Chicken Studios nemrég indult kampányát; ők csupán 2000 fontot, azaz 730 ezer forintot akarnak összeszedni, ami a Blizzard főhadiszállásán nagyjából másfél pixel fejlesztői büdzséje lehet. A kis indie csapat egy Guard Duty nevű retrós kalandjátékhoz akar összeszedni ennyi pénzt, nem is tűnik rondának a maga pixelartos módján.