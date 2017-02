Van két lányom (majdnem 7 és majdnem 10 évesek), és miután a hercegnőségről letettek, most mindketten sztárénekesnők szeretnének lenni. Múltkor megmutattam nekik Lady Gaga ámulatbaejtő produkcióját a Super Bowl félidejében, ami komoly kihívás elé állította még a biztosítótársaságokat is. A lányaim döbbent arccal nézték, ahogy a művésznő leugrik a stadion tetejéről, táncol, ugrál, lángnyelvek között röpköd az aréna légterében, és mindeközben úgy énekel, hogy azt egy az egyben lemezre lehetne venni. Utána arról beszélgettünk, hogy a sztárság a tehetség mellett iszonyatosan kemény munka eredménye. Most itt van ehhez egy kis adalék a próbákról. A hírnévnek és a csillogásnak erről az oldaláról talán a legtöbbet az a nagy izzadságfolt mond el ott 0:58-nál.