Óriási vitát kavart a neten a gyerekeknek szánt szinonimaszótár, amibe a baszik kifejezés is belekerült. Elképesztő mennyiségű komment és megosztás született témában, hiszen minden népszerű, véleményt gerjesztő összetevő szerepel benne: a nyelvtan, a gyereknevelés és a kufircolás is.

Sokaknak tetszett, hogy egy szótár mer modern lenni, a gyerekek amúgy is használják ezeket a kifejezéseket, miért is ne kerüljön be akkor egy segédanyagba. Illetve ha nem a szeretkezés címszónál szerepelnek ezek a szavak, akkor nem is tanítjuk őket semmi rosszra, csak a változatos nyelvhasználatra.

Az olvasóink szavazhattak is, eddig a pillanatig 26 752 darab szavazat érkezett, amiből 11 995 olvasó nem értett egyet a szótár szerkesztési elveivel. Na mondjuk ők döccinthetik, mert ami bekerült, az már benne van.