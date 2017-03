Engedett az árból a Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt. felszámolója: az első nekifutásra 1,1 milliárd forintért meghirdetett golfos cég vagyonát most 900 millióra tartja - írja a Világgazdaság. A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. harmadszor fut neki a Balaton első golfpályájaként emlegetett Royal Balaton Golf & Yacht Zrt. árverésének. A Balatonudvari és Örvényes között kiépített 18 lyukas, nemzetközi versenyekre is alkalmas golfpályát és tartozékait tavaly előbb 1,1 milliárd, azután egymilliárd forintért próbálta eladni az állami felszámoló. Érdeklődő akadt ugyan, árajánlat azonban nem érkezett egyik pályázatra sem. Érdeklődő most is van, egyelőre a golfklub bérleti szerződését, annak időtartamát, a bérlő fizetési fegyelmét firtatja az elektronikus árverési felületen.

A gazdasági válság közepén megnyitott golfklubnak a bevételeket nem sikerült a tervezett mértékben növelni – áll a mérlegbeszámolóban, ezért a Vinton biztosított forrást tulajdonosi kölcsön formájában. A balatonudvari önkormányzat 2013-ban külterületi telekadót vetett ki, ez évi 15 millió forint pluszkiadást jelentett. A Vinton 2013 végéig 327 millió forint kölcsönt nyújtott, és úgy döntött, hogy nem ad többet. A Royal Balaton végül csődöt jelentett, a golfpálya üzemeltetését pedig átadta a Royal Balaton Golf Club egyesületnek.

A társaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánította a kormány, tekintettel az állami bank által nyújtott hitelre. A most meghirdetett ingatlanokon másfél milliárd forintnak megfelelő euró erejéig keretbiztosítéki jelzálog van bejegyezve, aminek a jogosultja az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.