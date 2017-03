Tom DeLonge-ról, a Blink-182 korábbi frontemberéről köztudott, hogy nem csak hisz a földönkívüliekben, de mániákusan kutatja a témát. Ki tudná elfelejteni az Enema of the State albumon szereplő Aliens Exist c. számot?!

Most a FACT írja, hogy DeLonge-ot az év ufókutatójának választotta a Nemzetközi Ufókongresszus. A nagy bejelentéshez egy videót is mellékeltek, amiben a zenész megköszöni a címet és azt is hozzáteszi, hogy 60 napon belül óriási földönkívüliekkel kapcsolatos bejelentést fog tenni.