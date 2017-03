Szingapúrban egy építőiroda és a kormányzat együttműködésével innovatív buszmegállót hoztak létre, amely egyszerre városi kert és információs/szórakoztatóközpont.

A megálló tetején kert van, amire egyrészt jó ránézni, másrészt a növények a városi levegő minőségét is javítják.

A megállóba nagy ledfalak is kerültek, amelyeken folyamatosan híreket sugároznak. Az energiaellátást napelem-panelek biztosítják.

A hírfalak és az ülőalkalmatosságok mellett egy kis könyvtár is került a megállókba. A fizikailag is jelen lévő kötetek mellett digitális könyveket is olvashatnak a várakozók, utóbbiak letölthetők a telefonokra is.

Az építmény kísérleti jellegű, fél éve van üzemben, és további fél éven belül felhasználói visszajelzések alapján megállapítják, mely funkciói a legkedveltebbek, és hogyan tudnák ezeket adaptálni miniállam többi megállójába.

(CityLab)