Itt lehet beszállni az össznépi névadó mókába, a legnépszerűbbek eddig Hófehérke törpéi, a Trónok harca nemesi házai, a Harry Potter horcruxai, a személyes kedvencem pedig az Apple-féle Föld 2 - Föld 2s - Föld 2s Plus - Föld 2s Plus 128GB - Föld 2s Plus 128GB Black - Föld 2s Plus 128GB Rose Gold - Föld 3 sor. De ha elég magyar Twitter-huszár jár arra, szerintem az esélyesek közé emelhetjük az Álmos - Előd - Ond - Kond - Tas -Huba -Töhötöm hetesfogatot is!