Egy Miamiban élő 40 éves férfi hat hónapja szórakoztatja magát azzal, hogy lefotózza a tilosban parkoló rendőrautókat, miközben lakásától elsétál a közeli metrómegállóba. Naponta úgy féltucatnyi rendőrautót kap le, és ezeket a képeket rendszeresen el is küldi a helyi rendőrségnek. Tavaly augusztus óta 125 bejelentést tett, hátha történik valami.

Hát, nem történt. A bejelentései vagy visszapattantak, vagy hiába ígérte a rendőrség, nem indult vizsgálat, de olyan is előfordult, hogy a rendőrök pattantak ki a kocsijukból, hogy meri őket fotózni.

Az Afganisztában is szolgált férfi a Miami New Timesnak azt is elmondta, hogy nem spicliskedni akar, csak azt szeretné, hogy a rendőrök jobban végezzék a munkájukat, és ne parkoljanak például mozgássérült helyekre.

