Elég bizarr videót vett fel egy bostoni fickó, nagyot is ment a twitteren. Az történt, hogy az úton egy döglött macska hevert, valószínűleg elüthették. Igen ám, de 18 pulyka gyászszertartást rendezett neki, és a tetemet körbejárva hódoltak a transzcendens misztériumnak.

A Verge vagy az AVClub rögtön pogány rituális pulykatáncra gyanakodott, és kétségtelen, hogy akár az is lehet.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr